Este foi o sétimo título no circuito 'challenger' para Gastão Elias, que não erguia qualquer troféu desde maio de 2016, quando triunfou em Mestre, Itália. O lourinhanense vai subir para o 128.º posto ATP.



O tenista português Gastão Elias, quinto cabeça de série, venceu este domingo o 'challenger' de Campinas, no Brasil, depois de conseguir uma reviravolta frente ao argentino Renzo Olivo, quarto pré-designado.Depois de perder o primeiro 'set', por 6-3, o português, 145.º do 'ranking' mundial, deu a volta ao encontro frente ao argentino, 135.º do mundo, e venceu os dois parciais seguintes por 6-3, 6-4, triunfando ao final de duas horas e nove minutos.

Autores: José Morgado e Lusa