Os dois jogadores, que nunca se defrontaram no circuito, deverão ter honras de um dos principais courts de Melbourne Park na primeira ronda da competição.Recorde-se que Nick Kyrgios é um dos nomes que está referenciado para se apresentar na terceira edição do Estoril Open.Sousa, número um luso e protagonista de uma grande semana em Auckland, tem como desafio na primeira ronda o australiano Jordan Thompson, jovem de 22 anos que ocupa o 75º lugar da hierarquia e que o vimaranense derrotou precisamente na primeira ronda deste torneio em 2015, então sem a cedência de qualquer parcial.Ao contrário do que aconteceu em 2016, João Sousa não aparece no Open da Austrália com estatuto de cabeça de série, mas aterra na Austrália com mais confiança… do que nunca.A semana de grande qualidade de Sousa em Auckland, torneio onde anteriormente nunca havia ganho qualquer encontro, faz com que o vimaranense de 27 anos chegue ao Grand Slam dos antípodas com um número recorde de vitórias pré-Melbourne, o que se deve, na opinião do seu treinador Frederico Marques, a uma nova atitude do minhoto, que se tem refletido na qualidade das suas exibições. "Temos um João mais forte este ano. Um João mais agressivo, mais completo do meio campo para a frente", garantiu, visivelmente agradado com a semana que o seu jogador está a fazer na Nova Zelândia.Recorde-se que João Sousa tem no Australian Open um dos seus melhores torneios dos últimos anos, tendo perdido apenas na 3ª ronda com Andy Murray nos últimos dois anos. Gastão Elias, por seu turno, nunca competiu no quadro principal do primeiro Grand Slam do calendário.