Continuar a ler

Por seu lado, João Domingues, 172.º da hierarquia, bateu igualmente um jogador mais cotado, o brasileiro Rogerio Dutra Da Silva, 93.º e quarto cabeça de série, a quem venceu também em três 'sets', por 7-6 (7-5), 2-6 e 6-2, em duas horas e 25 minutos.



Na outra meia-final, o argentino Nicolas Kicker, 97.º da tabela ATP e terceiro pré-designado, vai medir forças com o vencedor do embate entre o uruguaio Pablo Cuevas, 38.º e cabeça de série número 1, e o argentino Facundo Bagnis, 150.º. Por seu lado, João Domingues, 172.º da hierarquia, bateu igualmente um jogador mais cotado, o brasileiro Rogerio Dutra Da Silva, 93.º e quarto cabeça de série, a quem venceu também em três 'sets', por 7-6 (7-5), 2-6 e 6-2, em duas horas e 25 minutos.Na outra meia-final, o argentino Nicolas Kicker, 97.º da tabela ATP e terceiro pré-designado, vai medir forças com o vencedor do embate entre o uruguaio Pablo Cuevas, 38.º e cabeça de série número 1, e o argentino Facundo Bagnis, 150.º.

Os portugueses Gastão Elias e João Domingues qualificaram-se esta sexta-feira para as meias-finais do 'challenger' de Montevideu, no Uruguai, nas quais se vão defrontar, estando garantida, assim, a presença de um jogador luso na final do torneio.Elias, 121.º jogador mundial, superou o argentino Guido Pella, 66.ª e segundo cabeça de série, por 2-1, com os parciais de 4-6, 6-4 e 6-2, em duas horas e 20 minutos, somando o quinto triunfo em sete embates com o jogador sul-americano.

Autor: Lusa