A participação portuguesa na prova italiana ficou, assim, reduzida a Pedro Sousa, 102.º jogador mundial e sexto cabeça de série, que segunda-feira conseguiu um lugar na segunda ronda, ao contrário de João Domingues, 181.º.



Gastão Elias foi esta terça-feira afastado na primeira ronda do challenger de Roma, em terra batida, ao perder com o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, terceiro cabeça de série.Atual 147.º da hierarquia mundial, o tenista português perdeu com o 108.º ATP em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-4), 3-6 e 6-2, num embate que durou duas horas e 22 minutos.

Autor: Lusa