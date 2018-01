O tenista português Gastão Elias, terceiro cabeça de série, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do 'challenger' de Rennes, em França, ao perder com o francês Manuel Guinard, em dois sets.Apesar de estar 600 postos à frente do adversário no ranking ATP, Elias, 113.º, foi derrotado pelo gaulês, 713.º, por 6-1 e 6-4, em 55 minutos.Esta foi a segunda derrota do português em outros tantos encontros esta temporada, depois de ter sido afastado na ronda inaugural da qualificação para o Open da Austrália.

Autor: Lusa