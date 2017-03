Continuar a ler

Esta foi a quarta vez, a segunda no circuito principal, que os dois se cruzaram, com Ramos-Vinolas a manter o pleno de vitórias sobre Gastão Elias.



Antes, João Sousa, 37.º do circuito e quarto favorito no torneio brasileiro, tinha garantido o apuramento para os quartos de final depois de vencer o argentino Renzo Olivo, 92.º da hierarquia, por 6-2 e 6-4.

O tenista português Gastão Elias, 98.º do ranking mundial, foi eliminado nesta quarta-feira na segunda ronda do torneio de São Paulo, Brasil.O número dois nacional perdeu com o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 24.º do circuito e segundo cabeça de série em São Paulo, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-5), em duas horas e 1 minutos.

Autor: Lusa