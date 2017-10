Continuar a ler

No primeiro set, mais equilibrado, o jogador da Lourinhã concedeu dois breaks, mas ainda recuperou um no oitavo jogo (5-3) e ainda reduziu a diferença para 5-4, apesar de ter enfrentado um set-point. No entanto, Kicker fechou a partida logo de seguida com um jogo em branco.



A segundo set foi mais desnivelado, e os breaks no quinto e sétimo jogos conduziram o argentino ao triunfo e à presença na final, em que vai encontrar o compatriota Horacio Zeballos, 67.º da tabela ATP e primeiro cabeça de série em Buenos Aires.



O português Gastão Elias, sétimo cabeça de série, foi derrotado no domingo nas meias-finais do torneio challenger de Buenos Aires, em terra batida, ao perder com argentino Nicolas Kicker.Vencedor na semana passada do challenger de Campinas, no Brasil, o português, 128.º do mundo, perdeu por 6-4 e 6-2, após uma hora e meia de encontro com o 99.º jogador do ranking e terceiro pré-designado.

Autor: Lusa