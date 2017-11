Continuar a ler

O embate foi sempre muito equilibrado e pendeu para o argentino graças aos dois únicos 'breaks' registados, ambos no último jogo de cada set.



Nos últimos cinco challengers em que participou, Elias chegou, pelo menos, aos quartos de final de todos, sagrando-se vencedor em Campinas (Brasil) e sendo semifinalista em Buenos Aires e em Guayaquil. Na semana passada, foi aos quartos de final do torneio de Lima.



O tenista português Gastão Elias foi eliminado nas meias-finais do torneio challenger de Guayaquil, no Equador, ao perder na sexta-feira com o argentino Facundo Bagnis.O número três português, que esta semana ocupa o 127.º posto do ranking mundial, perdeu por 7-5 e 6-4, após uma hora e 36 minutos de encontro.

