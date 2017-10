O português Gastão Elias foi no sábado eliminado nos quartos de final do 'challenger' de Lima (Peru), ao perder frente ao argentino Nicolas Kicker, 7-5 e 6-1.Kicker, 86.º do ranking, voltou a derrotar Elias 128.º do mundo e número três nacional, duas semanas depois de o ter batido nas meias-finais de Buenos Aires.O terceiro embate entre ambos - o primeiro tinha sido vencido pelo lourinhanense, em 2016, em Vicenza -, durou uma hora e 45 minutos.

Autor: Lusa