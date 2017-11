Continuar a ler

Depois de sobreviver a uma maratona de três horas, que terminou já na madrugada desta quinta-feira, Elias teve pouco tempo de descanso e isso notou-se no primeiro set. Em vantagem até ao sexto jogo, após ter conquistado o break logo no terceiro e de ter estado perto de repetir o feito, o número dois nacional permitiu o contra-break.Mais consistente no serviço do que em encontros anteriores, o tenista da Lourinhã acabaria por perder o primeiro parcial no tie-break, no qual costuma ser um especialista, por 7-4.O destino de Elias parecia traçado quando, à entrada do segundo set, foi quebrado pelo 207.º jogador mundial. No entanto, o sonho de garantir a entrada direta no quadro principal do Open da Austrália fez o português não desistir e devolver o break logo de seguida.Desta vez, o 113.º tenista do ranking não desaproveitou as oportunidades e, no oitavo jogo, adiantou-se definitivamente para ganhar o set por 6-3.O cansaço físico tornou-se mais evidente à medida que o encontro dos quartos de finais ia avançando, com o quarto cabeça de série do torneio chileno a conceder o inoportuno break no oitavo jogo.Sem nunca desistir, Elias evitou dois match points no serviço de Arevalo, mas acabou por ver consumada a derrota no seu jogo.Após meses de resultados distantes da sua qualidade, Elias está a ter um percurso bem-sucedido no seu périplo sul-americano. Nas últimas semanas, nunca perdeu antes dos quartos de final, tendo vencido em Campinas (Brasil) e sido finalista em Montevideu (Uruguai) e semifinalista em Buenos Aires (Argentina) e Guayaquil (Equador).