Continuar a ler

A fazer uma boa campanha nos Challengers da América do Sul, Gastão Elias procurava somar pontos para cumprir aquele que é o seu objetivo no final desta temporada: entrar diretamente no quadro principal do Open da Austrália, primeiro Grand Slam de 2018.



Contudo, esta desistência afasta praticamente a hipótese de Gastão Elias, 114.º do ranking mundial, evitar a qualificação em Melbourne. A fazer uma boa campanha nos Challengers da América do Sul, Gastão Elias procurava somar pontos para cumprir aquele que é o seu objetivo no final desta temporada: entrar diretamente no quadro principal do Open da Austrália, primeiro Grand Slam de 2018.Contudo, esta desistência afasta praticamente a hipótese de Gastão Elias, 114.º do ranking mundial, evitar a qualificação em Melbourne.

O tenista português Gastão Elias desistiu esta terça-feira da participação no Challenger do Rio de Janeiro, devido a uma virose, devendo falhar a entrada direta no Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam."Devido a uma virose, não poderei jogar aqui no Rio de Janeiro. Espero recuperar-me rápido", escreveu o português na sua conta na rede social Instagram.

Autor: Lusa