No segundo set, os dois tenistas tiveram várias perdas de serviço, com quatro de Domingues e duas de Gastão Elias, mas a vitória acabou por cair para o lado deste último, mais eficaz na parte final.Na final deste Challenger, Gastão Elias irá defrontar o vencedor do encontro entre o uruguaio Pablo Cuevas (38.º do mundo), primeiro cabeça de serie, e o argentino Nicolas Kicker (97.º), terceiro.