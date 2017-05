O tenista português Gastão Elias apurou-se este sábado para a segunda ronda do 'qualifying' do torneio de Lyon, em França, ao derrotar o francês Elliot Benchetrit, por 6-7 (4-7), 6-3 e 6-2.O número dois português impôs-se ao 932.ª jogador do mundo em duas horas e 11 minutos de encontro.Na disputa pelo acesso ao quadro principal do torneiro ATP, o jogador da Lourinhã, 102.º do 'ranking' mundial, vai enfrentar o vencedor do encontro entre o argentino Renzo Olivo, 92.º da tabela, e o bósnio Tomislav Brkic (348.º).

Autor: Lusa