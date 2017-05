O tenista português Gastão Elias avançou esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de Lyon, França, ao conseguir uma reviravolta para bater o moldavo Radu Albot, em três sets.Oriundo da, o número dois nacional começou mal o encontro da primeira ronda, mas acabou por se impor frente ao 86.º jogador mundial, por 2-6, 6-4 e 6-2, em duas horas.Elias, que caiu esta segunda-feira para 125.º do ranking, a sua pior posição desde 22 de fevereiro de 2016, vai defrontar o vencedor do duelo entre o argentino Juan Martín del Potro e o espanhol Marcel Granollers.

Autor: Lusa