Continuar a ler

Quinto cabeça de série em Campinas, Gastão Elias vai enfrentar nos oitavos de final o brasileiro Guilherme Clezar, 238.º da tabela ATP, que derrotou o sueco Christian Lindell.



Mais cedo, Gonçalo Oliveira, número cinco português, tirou partido da desistência do espanhol Marc Giner, por problemas físicos, antes do arranque o terceiro 'set'. Giner venceu o primeiro, por 6-3, e Oliveira ganhou o segundo, por 7-5.



Na próxima ronda, Gonçalo Oliveira vai jogar contra o o brasileiro Bruno Santanna, vencedor do encontro com o argentino Facundo Arguell Quinto cabeça de série em Campinas, Gastão Elias vai enfrentar nos oitavos de final o brasileiro Guilherme Clezar, 238.º da tabela ATP, que derrotou o sueco Christian Lindell.Mais cedo, Gonçalo Oliveira, número cinco português, tirou partido da desistência do espanhol Marc Giner, por problemas físicos, antes do arranque o terceiro 'set'. Giner venceu o primeiro, por 6-3, e Oliveira ganhou o segundo, por 7-5.Na próxima ronda, Gonçalo Oliveira vai jogar contra o o brasileiro Bruno Santanna, vencedor do encontro com o argentino Facundo Arguell

O português Gastão Elias qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Campinas, no Brasil, ao derrotar o austríaco Lenny Hampel, por 6-3, 3-6 e 6-0.O número três português, 146.º do 'ranking' mundial, precisou de uma hora e 39 minutos para eliminar Hampel, um jogador de 20 anos e 388.º da hierarquia, juntando-se assim ao compatriota Gonçalo Oliveira nos oitavos de final deste torneio da categoria 'challenger'.