O número dois luso, de 26 anos, afirmou que continuou a pagar fatura do baixo ritmo no segundo parcial, sobretudo por Orlando Luz "começou a servir muito melhor", causando dificuldades na resposta, mas considerou que manteve sempre o controlo do encontro. "Nos pontos de fundo do campo sentia-me muito confortável, sentia que quando conseguia entrar no ponto tinha superioridade. No final, foi um break ali aos 5-5 que fez a diferença. Senti-me no controlo do jogo do início ao fim e sabia que, se fosse duro mentalmente tinha grandes chances de ganhar o encontro. Contra jogadores mais jovens e que estão a começar agora o circuito mundial, é bom mostrar que somos duros mentamente, e foi isso que fiz hoje, ganhai mais na parte mental do que na qualidade do jogo", completou.Na próxima ronda da prova brasileira, Elias vai defrontar o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 24.º jogador mundial e segundo cabeça de série do torneio. Os dois tenistas só se encontraram uma vez, tendo acontecido no mesmo torneio em 2014, com o espanhol a levar de vencida o português na primeira ronda.João Sousa, quarto cabeça de série e 37.º da tabela ATP, entra diretamente na segunda eliminatória e jogará o acesso aos quartos de final com o argentino Renzo Olivo, 92.º mundial, que hoje venceu Íñigo Cervantes.