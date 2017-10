Continuar a ler

Nas meias-finais, marcadas para este sábado, Gastão Elias, que no primeiro set esteve a vencer por 4-1 e a perder por 4-5, vai encontrar o também argentino Nicolas Kicker, 99.º jogador mundial e terceiro pré-designado.



O tenista português Gastão Elias, sétimo cabeça de série, qualificou-se na sexta-feira para as meias-finais do challenger de Buenos Aires, em terra batida, ao afastar o anfitrião Federico Delbonis.Vencedor na semana passada do challenger de Campinas, no Brasil, o português, 128.º do mundo, impôs-se ao argentino, 70.º ATP e segundo cabeça de série, em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-1, num embate que durou uma hora e 23 minutos.

Autor: Lusa