Elias, que esta semana ocupa a 127.ª posição do ranking ATP, até começou mal, sofrendo o break logo de início, mas conquistou quatro jogos consecutivos para alcançar um ascendente que só viu perigar no sétimo jogo.Depois de Andreozzi lhe quebrar o serviço, o sexto cabeça de série do challenger de Guayaquil conseguiu o contra-break e embalou para a vitória por 6-3 no primeiro set.A toada de breaks estendeu-se ao segundo parcial, com os dois primeiros jogos a caírem para o jogador que respondia. A troca de breaks acabou no terceiro jogo, com os dois a segurarem o seu serviço até ao 3-3.No sétimo jogo, o jogador da Lourinhã comprovou a sua maior experiência em momentos decisivos, conquistando o break que lhe permitiu impor-se no segundo set por 6-3.Nos últimos quatro challengers em que participou, Elias chegou, pelo menos, aos quartos de final de todos, sagrando-se vencedor em Campinas (Brasil) e sendo semifinalista em Buenos Aires (Argentina). Na semana passada, foi aos quartos-de-final do torneio de Lima (Peru).Nas meias-finais em Guayaquil, o número três português vai defrontar o vencedor do encontro entre os argentinos Facundo Bagnis e Nicolas Kicker, o seu carrasco em Lima e Buenos Aires.