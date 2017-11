Continuar a ler

O português entrou mal no encontro e perdeu o primeiro set em apenas 28 minutos, ao ver o seu serviço ser quebrado por duas vezes, no quarto jogo e no sexto.Depois de não ter conquistado qualquer ponto de break no primeiro parcial, Gastão Elias aproveitou o primeiro que teve no segundo, para, então, fazer o 2-0 e embalar para empatar o encontro, com um 6-2, após novo break, no oitavo jogo.Embalado, o português voltou a chegar a 2-0 no terceiro parcial, o colombiano ainda recuperou o break, mas, logo a seguir, o número 2 português fez o 3-1 e, depois, controlou a vantagem até final, vencendo por 6-3, ao segundo match point.Nos quartos de final, Gastão Elias vai medir forças com o vencedor do embate entre os argentinos Guido Pella, 66.º jogador mundial e segundo cabeça de série, e Federico Coria, 240.º da tabela ATP.Nos últimos quatro Challengers em que participou, Elias chegou sempre, pelo menos, aos quartos de final, sagrando-se vencedor em Campinas (Brasil) e sendo semifinalista em Buenos Aires (Argentina) e Guayaquil (Equador).