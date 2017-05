Continuar a ler

Diante do sexto cabeça de série do torneio francês, Elias tentou assumir a responsabilidade de controlar os pontos.



"Tentei fazê-lo o mais possível para que ele não ficasse cómodo a destruir, que é o que ele gosta de fazer no court. Aproveitei muito bem as oportunidades que tive e nos momentos decisivos foi quando joguei o meu melhor ténis e isso é muito positivo para o meu jogo", sublinhou.



Gastão Elias surpreendeu Juan Martín del Potro, ao impor-se em dois sets na segunda ronda, para avançar para os quartos de final do torneio de Lyon, França.



Oriundo da fase de qualificação, Elias derrotou o 30.º tenista mundial, pelos parciais de 7-6 (7-0) e 6-4, em uma hora e 53 minutos.



Gastão Elias assumiu esta quarta-feira à agência Lusa que esteve sempre ciente de que poderia vencer o argentino Juan Martín del Potro para avançar para os quartos de final do torneio de Lyon."Hoje foi um dia de muita tensão e muito nervosismo. No geral, consegui jogar bem, mas em nenhum momento do encontro me senti completamente tranquilo, talvez por sentir que era possível vencer. Joguei como queria e acreditei sempre que era possível", começou por revelar o número dois nacional.

Autor: Lusa