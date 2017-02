Continuar a ler

Elias, 86.º jogador mundial, perdeu diante do atual 85.º da hierarquia em 2 horas e 26 minutos, tendo ainda vencido o primeiro parcial por 6-2, mas perdeu os restantes por 7-6 (7-4) e 6-4."Acho que foi um encontro muito positivo, joguei muito bem do início ao final. No tie-break tive uma oportunidade e falhei uma bola importante que me dava o 5-3, para mim acho que foi a bola do jogo. Acredito que se tivesse conquistado esse ponto, tinha levado a partida. Acho que ele depois também teve mérito, porque começou a jogar muito bem no segundo set", referiu.O português disse que o encontro do Rio de Janeiro "foram dois jogos dentro de um jogo", porque "as condições mudaram muito durante o encontro"."No início estava bastante rápido, estava sol. E ele que é um jogador que gosta de ter tempo para chegar à bola não estava a conseguir um jogo apoiado e com tempo para impor o seu jogo. Isso favoreceu-me muito. Comecei logo muito agressivo, sem lhe dar muito tempo para jogar", disse.Contudo, depois "as condições começaram a mudar e foi cada vez mais difícil manter o nível de agressividade, porque ficou muito mais pesado, os jogos começaram a ficar muito mais compridos, as bolas já não andavam tão rápido" e Thiago Monteiro "tinha tempo para fazer o que queria".