Continuar a ler

"Foi um jogo bastante complicado, em que senti problemas físicos desde o início. Senti que precisava de um dia de descanso, o jogo de ontem [domingo], neste calor, foi muito agressivo fisicamente e isso pesou muito hoje", explicou à agência Lusa Gastão Elias, que na segunda ronda vai defrontar o austríaco Dominic Thiem, primeiro cabeça-de-série e número oito do ranking.



Sob um calor que chegou a atingir os 40 graus centígrados, Gastão Elias chegou a solicitar assistência médica, mas acabou por conseguir superar o tenista da casa, depois de estar a perder no segundo parcial por 1-4, acabando por vencer 11 dos últimos 12 jogos.



"Não acredito que tenha jogado a um grande nível, mas lutei e não desisti até ao último ponto, e isso fez a diferença", considerou o jogador da Lourinhã. "Foi um jogo bastante complicado, em que senti problemas físicos desde o início. Senti que precisava de um dia de descanso, o jogo de ontem [domingo], neste calor, foi muito agressivo fisicamente e isso pesou muito hoje", explicou à agência Lusa Gastão Elias, que na segunda ronda vai defrontar o austríaco Dominic Thiem, primeiro cabeça-de-série e número oito do ranking.Sob um calor que chegou a atingir os 40 graus centígrados, Gastão Elias chegou a solicitar assistência médica, mas acabou por conseguir superar o tenista da casa, depois de estar a perder no segundo parcial por 1-4, acabando por vencer 11 dos últimos 12 jogos."Não acredito que tenha jogado a um grande nível, mas lutei e não desisti até ao último ponto, e isso fez a diferença", considerou o jogador da Lourinhã.

O tenista português Gastão Elias, 81.º do ranking mundial, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de Sydney, na Austrália.O número dois português, que teve de passar pelo torneio de qualificação para chegar ao quadro principal, venceu o australiano Christopher O'Connel, também proveniente' do qualifying, em três sets, pelos parciais de 6-7 (3-7), 6-4 e 6-1, em duas horas e 23 minutos.

Autor: Lusa