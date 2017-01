Gastão Elias avançou este sábado para a segunda ronda do qualifying do torneio de Sydney, ao vencer o italiano Luca Vanni, por 6-4, 4-6 e 6-2.O tenista português, 81.º do ranking mundial, necessitou de uma hora e 59 minutos para bater o número 157 da hierarquia.Elias vai disputar o acesso ao quadro principal do torneio australiano frente ao georgiano Nikoloz Basilashvili, 94.º do ranking.

Autor: Lusa