Elias começou mal, sofrendo o break logo no primeiro jogo do encontro da primeira ronda, mas encadeou cinco jogos consecutivos para ficar a liderar por 5-2. Contudo, quando servia para fechar, com 5-3 no marcador, o jovem espanhol quebrou-lhe o serviço, empurrando a decisão para o tie-break.Especialista em tie-breaks, o jogador luso conquistou o parcial ao primeiro set point e embalou para um triunfo contundente no segundo set, quebrando o serviço de Munar em três ocasiões, para fechar com 6-0.Elias, que esta semana subiu à 113.ª posição do ranking ATP, continua a somar pontos para cumprir aquele que é o seu objetivo no final desta temporada: entrar diretamente no quadro principal do Open da Austrália, primeiro Grand Slam de 2018.Na próxima ronda, o número dois português vai defrontar o argentino Pedro Cachin, 300.º jogador mundial.