Quinto cabeça de série em Campinas, Gastão Elias vai disputar um lugar nas meias-finais frente ao brasileiro Andre Ghem, 479.º do ranking, que derrotou o argentino Hernan Casanova.



Gonçalo Oliveira, 227.º da hierarquia, vai defrontar o brasileiro José Pereira, que eliminou o argentino Facundo Bagnis.

O português Gastão Elias qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do torneio de ténis de Campinas, no Brasil, ao derrotar o brasileiro Guilherme Clezar, por 6-4 e 7-6(2).O número três português, 146.º do ranking mundial, precisou de uma 1H39 para eliminar Clezar, 238.º da hierarquia, juntando-se assim ao compatriota Gonçalo Oliveira nos quartos de final deste torneio da categoria challenger.

Autor: Lusa