Ainda hoje, nos oitavos de final, Gastão Elias, vencedor do torneio de Guayaquil em 2015, vai enfrentar João Domingues, número 172 da tabela ATP, que horas antes eliminou o também português Gonçalo Oliveira, vencedor por 3-6, 6-2 e 6-3, em duas horas e 12 minutos. Este foi o primeiro triunfo do jogador da Lourinhã sobre Kovalic, depois quatro confrontos favoráveis ao eslovaco.

Gastão Elias qualificou-se para os oitavos de final do torneio de Guayaquil, no Equador, e vai defrontar o compatriota João Domingues, depois de ter vencido na terça-feira o eslovaco Jozef Kovalik.No seu encontro de estreia neste torneio da categoria 'challenger', o número três nacional e 127.º do 'ranking' mundial derrotou Kovalik (161.º) por 6-4 e 7-6 (7-5), após uma hora e 48 minutos de encontro.