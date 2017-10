O tenista português Gastão Elias apurou-se este sábado para a final do torneio de Campinas, no Brasil, ao derrotar o compatriota Gonçalo Oliveira, pelos parciais 4-6, 6-4 e 6-2.O atual terceiro melhor português e 146.º da hierarquia mundial, superiorizou-se a Gonçalo Oliveira, 227.º do ranking, depois de ter perdido o primeiro set, assegurando o triunfo nos dois parciais seguintes, ao cabo de duas horas e 14 minutos.Na final do torneio da categoria challenger, o 5.º cabeça de série vai disputar o troféu frente a um dos argentinos presentes na outra meia-final, Andrea Collarini (266.º) ou Renzo Olivo (135.º).

Autor: Lusa