Trata-se de um acordo por 25 anos, a envolver 3 biliões de dólares (cerca de 2.5 biliões de euros), que o presidente da ITF, David Haggerty, considera ser uma alteração de fundo na competição.



"O nosso objetivo era criar um grande final de temporada que será um festival de ténis e entretenimento, com os melhores jogadores a representar os seus países", considerou o responsável, frisando que várias cidades já mostraram interesse em acolher o evento.



Já Piquet mostrou-se feliz com o negócio. "A Kosmos está entusiasmada com este acordo conseguido com a ITF. Juntos vamos elevar a Taça Davis, criando uma grande competição, com os melhores países e os melhores jogadores", disse o futebolista do Barcelona.







Estoy muy contento de anunciar este acuerdo histórico con la @ITF_Tennis ?? https://t.co/PTDLH4Ns3y pic.twitter.com/adnTCCYm9C — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 26, 2018

A Federação Internacional de Ténis (ITF) anunciou um plano para reformular a Taça Davis, competição de seleções masculinas, para qual conta com o grupo Kosmos, do qual o futebolista do Barcelona, Gerard Piqué, é dono e fundador.O organismo internacional aprovou por unanimidade a proposta da Kosmos de criar, a partir de 2019, uma grande final anual da Taça Davis num só local. Será uma espécie de Campeonato do Mundo, com as 18 seleções, durante uma semana, no mês de novembro, e a empresa de Piqué será a responsável por desenvolver o projeto.