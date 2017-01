Continuar a ler

Semifinalista em Sydney em 2015 e 2016, Muller era o jogador mais bem classificado do top-50 sem nunca ter vencido um torneio. As suas finais mais recentes, ambas no ano passado, foram na relva de 's-Hertogenbosch e Newport.Nas meias-finais, o luxemburguês eliminou o vencedor das duas edições anteriores, o sérvio Viktor Troicki.