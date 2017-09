O tenista português Gonçalo Oliveira, 231.º jogador mundial, foi esta terça-feira afastado na primeira ronda do 'challenger' de Sibiu, na Roménia, em terra batida, ao perder com o espanhol Carlos Taberner, 226.º.Em pouco mais de uma hora, o tenista luso cedeu em dois sets, por um duplo 6-2.Gonçalo Oliveira era o único representante luso no torneio romeno.

Autor: Lusa