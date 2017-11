O tenista português Gonçalo Oliveira, sétimo cabeça de série, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do Challenger do Rio de Janeiro, ao permitir a reviravolta ao brasileiro Guilherme Clezar.O português, 212.º do mundo, entrou melhor no encontro e venceu o primeiro set, por 6-3, mas acabou por permitir que Clezar, 222.º, desse a volta ao resultado, com um duplo 6-3, num encontro que durou duas horas e 12 minutos.Esta derrota deixa o torneio do Rio de Janeiro sem portugueses, depois de Gastão Elias ter sido forçado a desistir, devido a uma virose.

Autor: Lusa