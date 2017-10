Continuar a ler

Ainda nos oitavos de final, Gastão Elias, quinto cabeça de série, vai defrontar o brasileiro Guilherme Clezar. O português vai disputar a vaga nas meias-finais frente ao vencedor do encontro entre o brasileiro José Pereira e o argentino Facundo Bagnis.Ainda nos oitavos de final, Gastão Elias, quinto cabeça de série, vai defrontar o brasileiro Guilherme Clezar.

O tenista português Gonçalo Oliveira, oitavo cabeça de série, qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final do Challenger de Campinas, no Brasil, ao vencer o brasileiro Bruno Santanna, na segunda ronda.Oliveira, 227.º do ranking mundial, venceu o wild-card brasileiro, 376.º da hierarquia, por 6-3 e 6-1, em uma hora e 12 minutos.

