Continuar a ler

O 214.º jogador mundial esteve a perder por 1-4, depois de ter sido quebrado no segundo jogo do encontro, mas conseguiu devolver o break para reduzir para 3-4. No entanto, o tenista portuense não soube aproveitar a oportunidade, sofrendo de imediato o contra-break.Mais experiente e mais cotado - ocupa a 93.ª posição do ranking -, o quarto cabeça de série do torneio uruguaio salvou dois break-points no nono jogo para vencer o primeiro set por 6-3.Dutra Silva estendeu o ascendente ao início do segundo parcial, quebrando novamente o serviço do combativo Oliveira para ganhar uma vantagem que manteve até ao nono jogo, quando impôs um segundo break ao portuense para vencer o set por 6-3.A representação portuguesa no torneio uruguaio fica entregue a Gastão Elias e João Domingues, que esta terça-feira carimbaram o apuramento para a segunda ronda