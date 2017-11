Continuar a ler

Na semana em que ocupa o melhor ranking da carreira (subiu ao 211.º posto), Oliveira perdeu o seu primeiro jogo de serviço no encontro, mas devolveu o break ao 207.º jogador mundial, conseguindo adiar o desfecho do set.



A servir para igualar o marcador a cinco, o quinto tenista nacional permitiu o break e a vitória no parcial a Arevalo.



Aguerrido, Oliveira não desmoralizou e, no segundo set, foi o primeiro a conseguir o break, no quinto jogo, sofrendo, no entanto, o contra-break de imediato. A igualdade manteve-se até ao nono jogo, quando, à terceira, o português quebrou o serviço do salvadorenho e rumou à vitória no parcial.



O terceiro set foi pautado pelo equilíbrio, já que nenhum dos jogadores enfrentou qualquer ponto de break até ao 11.º jogo, quando o número cinco nacional dispôs de uma oportunidade para quebrar o serviço a Arevalo, que desperdiçou.



Mais experiente, o salvadorenho, de 27 anos, confirmou o triunfo no jogo seguinte, já depois de Oliveira ter evitado dois match points. Na semana em que ocupa o melhor ranking da carreira (subiu ao 211.º posto), Oliveira perdeu o seu primeiro jogo de serviço no encontro, mas devolveu o break ao 207.º jogador mundial, conseguindo adiar o desfecho do set.A servir para igualar o marcador a cinco, o quinto tenista nacional permitiu o break e a vitória no parcial a Arevalo.Aguerrido, Oliveira não desmoralizou e, no segundo set, foi o primeiro a conseguir o break, no quinto jogo, sofrendo, no entanto, o contra-break de imediato. A igualdade manteve-se até ao nono jogo, quando, à terceira, o português quebrou o serviço do salvadorenho e rumou à vitória no parcial.O terceiro set foi pautado pelo equilíbrio, já que nenhum dos jogadores enfrentou qualquer ponto de break até ao 11.º jogo, quando o número cinco nacional dispôs de uma oportunidade para quebrar o serviço a Arevalo, que desperdiçou.Mais experiente, o salvadorenho, de 27 anos, confirmou o triunfo no jogo seguinte, já depois de Oliveira ter evitado dois match points.

O português Gonçalo Oliveira caiu esta quarta-feira na segunda ronda do Challenger de Santiago, ao perder com o salvadorenho Marcelo Arevalo, em três sets.O portuense, de 22 anos, não conseguiu contrariar o teórico favoritismo do oitavo cabeça de série, despedindo-se do torneio chileno com uma derrota pelos parciais de 6-4, 4-6, e 7-5, em duas horas e 44 minutos.

Autor: Lusa