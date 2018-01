O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos de final do 'challenger' de Banguecoque, na Tailândia, ao perder com o cazaque Aleksandr Nedovyesov em dois 'sets'.Gonçalo Oliveira, 194.º classificado do 'ranking' ATP, perdeu diante de Nedovyesov, 260.º, por 6-4 e 6-3.Em contrapartida, em pares, o tenista, que faz dupla com o checo Zdenek Zolar, qualificou-se para as meias-finais em Banguecoque, ao bater o par chinês Mai-Xin Gong e Di Wu, por 6-1 e 7-5.

Autor: Lusa