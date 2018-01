O tenista português Gonçalo Oliveira, a fazer dupla com o checo Zdenek Zolar, apurou-se esta sexta-feira para a final de pares do 'challenger' de Banguecoque, ao vencer a dupla Cheng-Peng Hsieh e Tsung-Hua Yang, de Taiwan.Oliveira e Zolar garantiram a passagem à final com os parciais de 6-2, 3-6 e 10-8, o último no 'tie break' de desempate.Na final, agendada para sábado, Gonçalo Oliveira e Zdenek Zolar defrontam o par formado pelos irmãos espanhóis Gerard Granollers-Pujol e Marcel Granollers-Pujol.

Autor: Lusa