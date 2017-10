Continuar a ler

Na próxima ronda, Gonçalo Oliveira vai jogar contra o vencedor do encontro entre o argentino Facundo Arguello e o brasileiro Bruno Santanna.



Ainda esta terça-feira Gastão Elias, quinto cabeça de série, vai defrontar o austríaco Lenny Hampel. Na próxima ronda, Gonçalo Oliveira vai jogar contra o vencedor do encontro entre o argentino Facundo Arguello e o brasileiro Bruno Santanna.Ainda esta terça-feira Gastão Elias, quinto cabeça de série, vai defrontar o austríaco Lenny Hampel.

O tenista português Gonçalo Oliveira, oitavo cabeça de série, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Challenger de Campinas, no Brasil, ao beneficiar da desistência do espanhol Marc Giner.Oliveira, 227.º do ranking mundial, tinha empatado o encontro a um set (3-6 e 7-5) quando Giner, 363.º, abandonou o embate, ao fim de uma hora e 32 minutos.

Autor: Lusa