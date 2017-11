Continuar a ler

No dia em que atingiu o melhor ranking da carreira (subiu ao 211.º posto), o jovem portuense esteve sempre no comando do encontro, adiantando-se para 5-1 no primeiro parcial, após ter quebrado o serviço de Rola em duas ocasiões.A servir para fechar com 5-2, o número cinco português cedeu um break ao esloveno, mas acabou por impor-se no set por 6-4.O segundo parcial foi uma história completamente diferente para Oliveira, que viu Rola elevar o nível de jogo e equilibrar o encontro. O português conseguiu quebrar primeiro o serviço do seu adversário, no quinto jogo, mas sofreu de imediato o contra-break, com o duelo a encaminhar-se para o tie-break.Aí, o luso de 22 anos não tremeu, garantindo a vitória após uma hora e 48 minutos em court.Na segunda ronda do challenger de Santiago, Oliveira vai defrontar o vencedor do duelo entre o argentino Facundo Arguello e o salvadorenho Marcelo Arevalo.