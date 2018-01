O tenista português Gonçalo Oliveira, 194.º do ranking ATP, qualificou-se esta terça-feira para os oitavos-de-final do challenger de Banguecoque, na Tailândia, ao bater o italiano Luca Vanni, 236.º.Gonçalo Oliveira, de 22 anos, superou Vanni em três sets, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-1, em uma hora e 51 minutos.Na segunda ronda da prova, o tenista luso vai medir forças, na quarta-feira, com o cazaque Aleksandr Nedovyesov, 260.º da hierarquia.

Autor: Lusa