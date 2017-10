Continuar a ler

Oliveira, que esta semana ocupa o melhor 'ranking' da carreira (213.º), esteve desastrado no serviço, ganhando apenas 43% dos pontos no primeiro e 39% no segundo.



O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta quarta-feira afastado na segunda ronda do Challenger de Cali, ao perder por expressivos 6-2 e 6-0 com o austríaco Gerald Melzer.O jovem portuense, de 22 anos, teve uma tarde completamente desinspirada frente ao quinto cabeça de série do torneio colombiano e 142.º classificado ATP, saindo derrotado em apenas 48 minutos.

Autor: Lusa