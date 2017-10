Continuar a ler

Vai ser a primeira romena a chegar ao topo do ranking, num ano em que esta posição já foi ocupada por outras quatro jogadoras, casos da alemã Angelique Kerber, da norte-americana Serena Williams e da checa Karolina Pliskova, além de Muguruza, que desistiu na primeira ronda do torneio de Pequim, devido a um vírus.



A romena Simona Halep assegurou este sábado a subida ao primeiro lugar do ranking mundial, destronando a espanhola Garbiñe Muguruza, ao qualificar-se para a final do Open da China, em Pequim.Halep, de 26 anos, vai subir na segunda-feira pela primeira vez ao primeiro lugar da hierarquia WTA, colocando termo a quatro semanas de liderança de Muguruza, graças ao triunfo por 6-2 e 6-4 frente à letã Jelena Ostapenko, nas meias-finais do torneio chinês.

Autor: Lusa