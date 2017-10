Continuar a ler

Na última jornada da fase de grupos do Masters, as contas do Grupo Vermelho eram fáceis de fazer: com Wozniacki já apurada para as meias, a número um mundial dependia apenas de si própria para seguir em frente, enquanto Garcia tinha de ganhar e esperar que a líder do ranking perdesse.



A francesa entrou primeiro em ação e esteve com um pé fora da competição que reúne as oito melhores tenistas, ao perder o primeiro set diante de Wozniacki (6.ª), por 6-0.



Mas a jovem francesa, oitava da hierarquia, reagiu com garra, conquistando os dois parciais seguintes por 6-3 e 7-5 para se impor à dinamarquesa, em duas horas e 21 minutos.



Cumprida a sua missão, Garcia teve de esperar pelo desfecho do embate entre Halep, conhecida por fraquejar quando vencer é uma obrigação - viu o número um do ranking escapar-lhe várias vezes, por não ser capaz de ganhar quando obrigada a isso - e Svitolina, que já estava eliminada.



Com a derrota da romena, foi a francesa a rumar às meias-finais, onde irá defrontar a norte-americana Venus Williams (5.ª). Já Wozniacki irá lutar por um lugar na final com a checa Karolina Pliskova (3.ª), a única das jogadoras ainda em prova que pode roubar o número um mundial a Halep, caso ganhe o torneio. Na última jornada da fase de grupos do Masters, as contas do Grupo Vermelho eram fáceis de fazer: com Wozniacki já apurada para as meias, a número um mundial dependia apenas de si própria para seguir em frente, enquanto Garcia tinha de ganhar e esperar que a líder do ranking perdesse.A francesa entrou primeiro em ação e esteve com um pé fora da competição que reúne as oito melhores tenistas, ao perder o primeiro set diante de Wozniacki (6.ª), por 6-0.Mas a jovem francesa, oitava da hierarquia, reagiu com garra, conquistando os dois parciais seguintes por 6-3 e 7-5 para se impor à dinamarquesa, em duas horas e 21 minutos.Cumprida a sua missão, Garcia teve de esperar pelo desfecho do embate entre Halep, conhecida por fraquejar quando vencer é uma obrigação - viu o número um do ranking escapar-lhe várias vezes, por não ser capaz de ganhar quando obrigada a isso - e Svitolina, que já estava eliminada.Com a derrota da romena, foi a francesa a rumar às meias-finais, onde irá defrontar a norte-americana Venus Williams (5.ª). Já Wozniacki irá lutar por um lugar na final com a checa Karolina Pliskova (3.ª), a única das jogadoras ainda em prova que pode roubar o número um mundial a Halep, caso ganhe o torneio.

A romena Simona Halep tem a liderança do ranking mundial de ténis em perigo, depois de hoje ter sido eliminada do Masters feminino, ao perder com a ucraniana Elina Svitolina na última jornada do Grupo Vermelho.Quando entrou no court em Singapura, Halep sabia que, devido à vitória da francesa Caroline Garcia sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, estava obrigada a ganhar à quarta tenista mundial para se qualificar para as meias-finais. No entanto, a romena voltou a fracassar num momento decisivo, perdendo com Svitolina, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Autor: Lusa