A romena Simona Halep terminou a temporada de 2017 na liderança do ranking mundial, um feito histórico para a sua carreira, e prepara-se para disputar, a partir de amanhã, o seu primeiro Grand Slam enquanto número um do Mundo... e sem contrato de roupa.

Halep, de 26 anos, tinha contrato com a Adidas, mas não chegou a acordo com a marca alemã (que não lhe quis oferecer mais do que 900 mil euros por ano) e optou por utilizar um vestido sem marca nas primeias semanas da nova temporada.

Continuar a ler

A número um do Mundo começou a sua temporada em Shenzhen, na China, com um título, e foi aí que sentiu necessidade de procurar uma alternativa para o seu equipamento. Fez uma pesquisa na internet e conseguiu arranjar que lhe desenhasse e fizesse um vestido à medida... em menos de 24 horas! "O meu contrato terminou e ainda estou a negociar outro. Na China, comprei um vestido na internet e é com esse que vou jogar neste torneio. Acho que até é bastante", confessou a tenista de 26 anos, que defronta a jovem australiana Destanee Aiava, de 17 anos, na primeira eliminatória. Segundo a imprensa romena, há duas marcas a ‘lutarem’ pela líder WTA: a Nike e a Lacoste, mas as negociações ainda estão em cima da mesa. Nike, que patrocina Roger Federer (12 milhões/ano), Rafa Nadal (10) e Maria Sharapova (8,5), terá oferecido 1,7 por ano a Halep.

Autor: José Morgado