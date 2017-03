Continuar a ler

O tenista britânico, de 29 anos, tinha reforçado esta semana a sua liderança no ranking mundial de ténis, depois de ter vencido a final do torneio do Dubai no passado sábado.O português João Sousa, 37.º do ranking mundial de ténis, também foi eliminado no sábado na segunda ronda do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, pelo alemão Mischa Zverev.O vimaranense foi derrotado pelo 33.º da hierarquia por 6-4 e 6-3, em uma hora e 16 minutos.