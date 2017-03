Continuar a ler

Djokovic, número dois mundial, que procura a sexta vitória em Indian Wells, a última delas alcançada no ano passado, superiorizou-se ao britânico Kyle Edmund, 46.º do mundo, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-5).



Federer, na 10.ª posição do circuito, deu mais um passo para o objetivo de ganhar pela quinta vez o torneio norte-americano, depois de bater facilmente o francês Stéphane Robert, 81.º da hierarquia, por 6-2 e 6-1.



Finalmente, Nadal, outro jogador que já ocupou o lugar cimeiro do ranking mundial, e que procura o quarto troféu em Indian Wells, também não sentiu grande oposição do argentino Guido Pella, superiorizando-se ao sul-americano, número 145 do mundo, por 6-3 e 6-2.



O sérvio Novak Djokovic , o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal , que juntos somam 44 títulos em torneios do Grand Slam, apuraram-se este domingo para a terceira ronda do torneio de Indian Wells. Um dia depois da prematura eliminação do britânico Andy Murray , líder do ranking mundial, os outros três cabeças de cartaz do primeiro Masters 1000 da época cumpriram a 'obrigação' de vencer na segunda ronda.

Autor: Lusa