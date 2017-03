O tenista português Gastão Elias foi esta sexta-feira eliminado na primeira ronda do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao perder frente ao britânico Edmund Kyle.Elias, 95.º do ranking mundial, perdeu em dois 'sets' frente a Kyle, atual 46.º da hierarquia mundial, por 6-1 e 6-3, em 1:06 horas.A representação portuguesa em Indian Wells fica agora a cargo de João sousa, número 37, que na quinta-feira se apurou para a segunda ronda ao afastar o argentino Diego Schwartzman, indo agora defrontar o alemão Mischa Zverev, 33.º do circuito.

Autor: Lusa