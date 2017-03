Na outra meia-final, o também helvético Stanislas Wawrinka (3.º cabeça de série) defronta o espanhol Pablo Carreño (21.º favorito).

O norte-americano Jack Sock, atual 18.º do ranking mundial, apurou-se pela primeira vez para as meias-finais de um torneio Masters 1000 ao impor-se diante do japonês Kei Nishikori (5.º da lista ATP) em Indian Wells.A jogar em casa, o tenista de 24 anos triunfou por 6-3, 2-6 e 6-2, marcando assim encontro com o veterano suíço Roger Federer (10.º do ranking), de 35 anos, que não precisou de se esforçar nos quartos-de-final devido à desistência do australiano Nick Kyrgios , devido a doença.