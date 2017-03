O tenista português João Sousa, ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta, foi eliminado na sexta-feira na primeira ronda de pares de Indian Wells, ao perder frente à dupla dormada pelo espanhol Rafael Nadal e o australiano Bernard Tomic.Nadal e Tomic bateram a dupla luso-espanhola, por 6-4, 7-6 (9-7), em 1:34 horas, e vão defrontar na próxima ronda o vencedor do confronto entre David Goffin/Jo-Wilfred Tsonga e Raven Klaasen/Rajeev Ram.João Sousa, 37.º do ranking mundial, volta a subir este sábado ao court do torneio californiano, da categoria Masters 1000, para defrontar o alemão Mischa Zverev, 33.º.

Autor: Lusa