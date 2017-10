Continuar a ler

'Peanuts' para o italiano



Pouco depois de se saber da sanção, coincidência ou não, Fabio Fognini partilhou uma imagem de amendoins com a legenda 'peanuts' nas histórias do Instagram, num comentário que pode ser entendido como uma abordagem irónica à multa de que foi alvo.

O italiano Fabio Fognini foi esta quarta-feira multado em 48 mil dólares (40,4 mil euros) pela Federação Internacional de Ténis (ITF), devido aos insultos proferidos na direção da árbitro de cadeira Louise Engzell , no duelo com Stefano Travaglia, disputado no US Open deste ano. Na altura, recorde-se, o italiano tinha sido multado em 24 mil dólares (20,2 mil euros) pela organização do torneio, do qual acabou igualmente por ser suspenso.Ora, a esses 20,2 mil euros junta-se agora mais 40,2 mil, que podem ser dobrados caso o atual 28.º colocado no ranking ATP reincida no mesmo comportamento até final de 2019 em algum dos Grand Slam. No total, por agora Fognini terá de desembolsar 60,6 mil euros pelos seus atos em Flushing Meadows, podendo a sanção total chegar a 101 mil caso o atleta reincida, conforme referimos.

Autor: Fábio Lima