Eyal Ran divulgou esta terça-feira a lista de tenistas que vão defrontar Portugal na Taça Davis. O selecionador de Israel chamou Dudi Sela, Jonathan Elrich, Amir Weintraub e Edan Leshem para o embate com Portugal, da primeira ronda do Grupo I da zona euro-africana da Taça Davis em ténis.O capitão israelita convocou os mesmos tenistas que garantiram o triunfo sobre a Suécia no play-off de manutenção no Grupo I: Dudi Sela, 67.º tenista ATP, Jonathan Erlich, 47.º no ranking de pares, Amir Weintraub (233.º) e Edan Leshem (402.º).A seleção portuguesa, capitaneada por Nuno Marques, será representado por João Sousa (37.º), Gastão Elias (77.º), Pedro Sousa (189.º) e Frederico Silva (366.º). A eliminatória entre Portugal e Israel vai decorrer entre 3 e 5 de fevereiro, no Club Internacional de Foot-ball (CIF), em Lisboa.

Autor: Lusa